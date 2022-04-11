Samanyolu Haber /Gündem / İsmi adaylık yarışında geçen Haşim Kılıç açıkladı: Cumhurbaşkanlığına aday mı? /11 Nisan 2022 14:01

İsmi adaylık yarışında geçen Haşim Kılıç açıkladı: Cumhurbaşkanlığına aday mı?

Mansur Yavaş'ın ardından ismi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Haşim Kılıç iddialara cevap verdi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, konunun kendisi dışında geliştiğini söyledi. Haşim Kılıç 6’lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını anlattı.

Habertürk’ün haberine göre Haşim Kılıç, “Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret eden Kılıç, “Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar.” şeklinde konuştu.

Haim Kılıç’ın adı geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya atılmıştı.


 

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