İsmi adaylık yarışında geçen Haşim Kılıç açıkladı: Cumhurbaşkanlığına aday mı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, konunun kendisi dışında geliştiğini söyledi. Haşim Kılıç 6’lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını anlattı.







Habertürk’ün haberine göre Haşim Kılıç, “Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret eden Kılıç, “Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar.” şeklinde konuştu.





Haim Kılıç’ın adı geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya atılmıştı.











