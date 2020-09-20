Samanyolu Haber /Dünya / İspanya için yönetim değişikliği talebi /20 Eylül 2020 00:48

İspanya için yönetim değişikliği talebi

Unidas Podemos partisinin lideri ve İspanya Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'ın ülkenin yönetim şeklinin değişmesi yönünde bir talepte bulunduğu ifade edildi.

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İspanya Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias, İspanya'nın monarşi yerine cumhuriyet ile yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

İspanya'da kraliyet ailesi hakkında ortaya çıkan skandallar nedeni ile yönetim biçimi tartışmaları baş gösterdi. İspanya koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias yaptığı açıklamada, partisinin yeni yol haritasını duyurdu.

Iglesias, ülkenin yönetim biçimini eleştirerek, İspanya'nın artık monarşi yerine cumhuriyet ile yönetilmesi gerektiğini savundu. Yeni bir cumhuriyet kurabileceklerini aktaran Iglesias, bu görevin kendi partisine ait olduğunu açıkladı. Başbakan Yardımcısı, İspanyol demokrasisini cumhuriyetçi bir ufka doğru ilerletmenin partisinin temel görevi olduğunu vurgularken, kraliyet ailesinden içinde bulunduğu krizi anlamasını istedi.

"İspanya çoğulculuğu ve çeşitliliği üzerine inşa edilmiş bir devlet modeline sahip olmalı"

Iglesias, İspanya'nın cumhuriyete dayalı bir yönetim biçimini masaya yatıracak cesarete sahip olduğunu öne sürdü. Monarşinin artık en dinamik iş sektörlerini ve yeni iş fırsatlarını temsil etmediğini belirten Başbakan Yardımcısı, "İspanya çoğulculuğu ve çeşitliliği üzerine inşa edilmiş daha federal, konfederal bir devlet modeline sahip olmalı. İspanya'nın yaşadığı krizin üstesinden gelme senaryosu budur" ifadelerini kullandı. Iglesias, "İspanya'da giderek daha az insan özellikle de gençler 21'nci yüzyılda devlet başkanlarının kim olması gerektiğine karar veremeyeceklerine inanıyorlar. Herhangi bir vatandaş gibi adalete cevap vermek zorunda olmadıklarını düşünüyorlar" dedi

Eski Kral Juan Carlos'un geçtiğimiz ay ortaya çıkan yolsuzluk skandalına atıfta bulunan Başbakan Yardımcısı, Carlos'un İspanya'yı terk ederek BAE'ye yerleştiğini dile getirdi. Partisinin Anayasa reformunu desteklemek için yeterli parlamento çoğunluğuna sahip olmadığını ifade eden Iglesias, "Politikada işler değişebilir. Gücümüz her şeyin değişebileceğini gösterir. İmkansız görünen hedefler bazen göründüğünden daha hızlı gerçek olur" dedi.
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