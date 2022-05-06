İspanya, Ukraynalı siyasetçiyi gözaltına aldı

Mahkeme, Ukrayna’nın iade talebiyle ilgili yaptığı başvuru sonuçlanana kadar Shariy’nin yurt dışına çıkmasına yasak getirdi.



Mahkeme yargıcı Jose Luis Calama, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Batı ülkelerine yönelik sert eleştirileri ve Rusya yanlısı tutumuyla tanınan Anatoliy Shariy’nin pasaportunu iade ederek, ayda iki kez en yakındaki mahkemeye gidip varlığını tescil ettirmesini kararlaştırdı.



İspanyol hakim, ülkesinde aranan ve 2012 yılından bu yana AB ülkelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşının tutuklu yargılanmasına gerek görülmediğini duyurdu.



İspanyol polis kaynaklarına göre, 43 yaşındaki siyasetçi ve blog yazarı Katalonya’da deniz kıyısındaki Tarragona kentinde gözaltına alınmıştı.



Kiev, Ukrayna ve İspanya arasında ortak yürütülen operasyon sonucu Shariy’nin “vatana ihanet ve eşit vatandaşlık haklarını ihlal” suçundan tutuklandığını duyurmuştu.



Ukrayna istihbaratına göre Rusya yanlısı Shariy, “yabancı güçlerin emriyle hareket edip, ülkenin ulusal güvenliğine aykırı eylemlerde bulunmakla” suçlanıyor.



Ukrayna, Rusya’nın 24 Şubat’taki işgalinden bir yıl önce Shariy’yi şüpheli suçlu olarak ilan etmişti.



Rus televizyon kanallarına sürekli yorum yapmak için davet edilen Shariy, Kremlin’in resmi olarak Ukrayna için “Batı’nın kolonisi” ve Neo Nazi” suçlamalarını gündeme getirdiği için Rusya ve Ukrayna kamuoyunda yakından tanınıyor.



Ukrayna’da 2019 yılında “Shariy Partisi” kuran Rus yanlısı blog yazarı, bazı yerel meclislerde bir kaç sandalye kazanma başarısı gösterdi.



Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi, Rusya’nın işgalinin ardından mart ayında bu partiyi "Rusya ile yakın bağlarından" dolayı feshetti.