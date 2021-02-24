İspanya'da diktatörün son heykeli de kaldırıldı

İç savaşın ardından İspanya'yı 1975'e kadar demir yumrukla yöneten diktatör Francisco Franco'nun İspanyol topraklarındaki son heykeli, ülkenin Kuzey Afrika'da yer alan kenti Melilla'da yetkililerin kararıyla kaldırıldı.





Kentin kültür hizmetlerinden sorumlu Elena Fernandez Trevino, en az 200 bin kişinin ölümünden sorumlu Franco'nun heykelinin kaldırılmasını 'tarihi bir gün' diyerek niteledi. Trevino, "Bu, Avrupa topraklarında kamuya açık alanda yer alan diktatöre adanmış son heykeldi" dedi.





Melilla meclisinde yapılan oylamada yalnızca faşist Vox partisinin, heykelin kaldırılmasına karşı çıktığı kaydedildi. Parti yetkilileri, 1978'de inşa edilen heykelin Franco'nun 1920'lerde Rif Savaşı'ndaki 'askeri rolünü temsil ettiğini' savundu.