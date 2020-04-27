Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 521'e çıktı /27 Nisan 2020 12:33

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 521'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.

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Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da son 24 saatlik yeni veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Aylar sonra dün açıklanan verilerle ilk kez 300 günlük ölümün altında düşen İspanya’da Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada günlük ölüm sayısında artış yaşandığını duyurdu.

İspanyol yetkililer son 24 saat içerisindeki günlük ölüm sayısının 331 olduğunu açıkladı. Önceki gün 288 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği İspanya’daki bu artış uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 23.190’dan 23 bin 521’e çıktı.

Haftalar sonra 14 yaşın altındaki çocukların sokağa çıkma yasağını kaldıran İspanya’da toplam Covid-19 vaka sayısı da 207 bin 634’ten 209 bin 495’e çıktı.
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