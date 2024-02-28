Samanyolu Haber /Spor / İspanyol gazetesi: Arda Güler, Real’de mutsuz /28 Şubat 2024 22:20

İspanyol gazetesi: Arda Güler, Real’de mutsuz

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in eflatun-beyazlı takımda mutsuz olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Sezon başında büyük sükse yaparak Real Madrid’e imza atan Arda Güler, hem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem de Carlo Ancelotti’nin kendisine süre vermemesi nedeniyle Real Madrid’de umduğunu bulamadı.

AS’ın haberine göre; Real Madrid’e büyük umutlarla gelen Arda Güler, yeteneklerini sergileyemesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz.

ANCELOTTİ’YE SİNİRLENDİ

Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti’nin gelen golle birlikte Arda Güler’i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.

DİĞER GENÇLERE KIYASLA AZ OYNUYOR

Arda Güler’in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi.

Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler’in sezon sonunda Real Madrid’den ayrılma olasılığının arttığını ifade ederken, Real Madrid’in takımda yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler’i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü dile getirildi.

Bu doğrultuda orta sahada eksiklik yaşayan La Liga ekibi Sevilla’nın, milli yıldız Arda Güler’i gündemine aldığı

Haberde, Arda’nın kiralık olarak yollanabilmesi için birçok takım seçeneğinin olacağı, Arda’ya hem İspanya hem de yurt dışından ilgili takımlar olduğu aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda Güler, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanyol gazetesi: Arda Güler, Real’de mutsuz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:02:43