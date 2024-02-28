İspanyol gazetesi: Arda Güler, Real’de mutsuz

AS’ın haberine göre; Real Madrid’e büyük umutlarla gelen Arda Güler, yeteneklerini sergileyemesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz.





Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti’nin gelen golle birlikte Arda Güler’i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.





Sezon başında büyük sükse yaparak Real Madrid’e imza atan Arda Güler, hem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem de Carlo Ancelotti’nin kendisine süre vermemesi nedeniyle Real Madrid’de umduğunu bulamadı.Arda Güler’in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi.Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler’in sezon sonunda Real Madrid’den ayrılma olasılığının arttığını ifade ederken, Real Madrid’in takımda yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler’i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü dile getirildi.Bu doğrultuda orta sahada eksiklik yaşayan La Liga ekibi Sevilla’nın, milli yıldız Arda Güler’i gündemine aldığıHaberde, Arda’nın kiralık olarak yollanabilmesi için birçok takım seçeneğinin olacağı, Arda’ya hem İspanya hem de yurt dışından ilgili takımlar olduğu aktarıldı.Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda Güler, gol ya da asist katkısında bulunamadı.