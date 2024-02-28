Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, yarı finale yükseldi.



İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan Trabzonspor'a turu getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi.



Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği ve Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u elerken, Trabzonspor'a mağlup olarak Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.



Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.