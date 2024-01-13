Samanyolu Haber /Gündem / İspanyol turist intihar için neden İstanbul'u seçti? /13 Ocak 2024 13:34

İspanyol turist intihar için neden İstanbul'u seçti?

Yenikapı Metro İstasyonu’nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan İspanyol uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Eduardo Gracia, yaşamını yitirdi.

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Yenikapı Metro İstasyonu’nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Seyir halindeki metronun çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yenikapı’da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle metro raylarına atladı. Seyir halindeki metronun çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İspanyol uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Eduardo Gracia’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul’un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yenikapı İstasyonunun kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
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