İsrail askerleri üç rehineyi 'yanlışlıkla' öldürmüş!

Gazze'de 18 bin 800 kişi öldü

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 18.800 kişi İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, askerlerinin rehineleri Gazze Şehri'nin Şijaiyah bölgesinde bulduklarını ancak onları yanlışlıkla tehdit olarak tanımladıklarını söyledi.Hagari, "Çatışmalar sırasında, ordu yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara doğru ateş açtı ve öldürüldüler" dedi.Rehinelerin "ya kaçtıklarını ya da kendilerini kaçıranlar tarafından terk edildiklerini" belirten Hagari, olayla ilgili soruşturma sözü verdi.Ölenlerin 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki Hamas saldırısı sırasında Kibbutz Nir Am'dan kaçırılan 28 yaşındaki Yotam Haïm ve 25 yaşındaki Bedevi Samer al-Talalqa olduğu belirtildi. Öldürülen üçüncü rehinenin ailesi kimliğinin açıklanmasını istemedi.Ordu, basın açıklamasında askerlerinin Hamas'a karşı "birkaç gündür kesintisiz bir savaş" yürüttüğü "aktif bir çatışma bölgesinde" öldüklerini kaydetti.Açıklamada olaydan "derin üzüntü duyduklarını" belirten ordu, "görevlerinin kayıpların yerini tespit etmek ve rehineleri evlerine getirmek olduğunu" bildirdi.Böylece yaklaşık 250 rehineden ölenlerin sayısının 22'ye çıktığı belirtildi. Rehinelerden 110'u serbest bırakıldı, 129'unun ise hayatta olup olmadığı bilinmiyor.İsrail, 7 Ekim'deki saldırının ardından Hamas'ı "yok etme" sözü verdi ve Gazze Şeridi'ne operasyon başlattı.İsrailli askeri yetkililere göre, Gazze'de 119 İsrail askeri öldürüldü ve onların yaklaşık yüzde 20'si kendi silahlı kuvvetleri tarafından vuruldu.Aile dernekleri, tüm rehineler serbest bırakılana kadar ateşkes çağrısında bulunuyor.Bir hafta önce İsrail ordusu, iki askerin ağır yaralandığı rehineleri kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu kabul etti.Hamas ise 25 yaşındaki Sahar Baruch adlı İsrailli rehinenin bu operasyon sırasında öldüğünü duyurmuştu.Hamas basın ofisinden yapılan açıklamada, ölen Filistinlilerin yüzde 75'inin çocuk (8.000) ve kadın (6.200) olduğu belirtti. Açıklamada, İsrail'le savaşın 70. gününde 7.500 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.