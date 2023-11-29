Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’de hükümet içinden Netanyahu’ya tehdit /29 Kasım 2023 01:38

İsrail’de hükümet içinden Netanyahu’ya tehdit

İsrail'de Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.

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Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını, hükümetinin “dağılması” olarak niteledi.

Ben-Gvir paylaşımında “Savaşın (Gazze’ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması” ifadesini kullandı.

PARTİSİ ÇEKİLİRSE HÜKÜMET DAĞILABİLİR

İsrail’de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64. Koalisyonda yer alan Ben-Gvir’in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

İsrail ordusu, Hamas’ın saldırısnın üzerine 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır’ın arabulucuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün insani ara verilmişti. Görüşmeler sonrası bu insani ara 2 gün daha uzatılmıştı.

Netanyahu’nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu da İsrail basınına yansımıştı.
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