İsrail: El Aksa Şehitleri Tugayı komutanı öldürüldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarında dört Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Filistin Kızılayı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 69 kişinin de tedavi altında olduğu duyuruldu. .







DW Türkçe'nin haberin göre İsrail ordusu, ölenler arasında El Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey bir üyesi olan İbrahim El Nablusi'nin de bulunduğunu ve El Nabulsi'nin Nablus kentindeki bir evde yapılan arama sırasında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'e yönelik birçok saldırıya karıştığı iddia edilen El Nabulsi, Batı Şeria'nın yönetimindeki El Fetih partisinin silahlı kolu olan El Aksa Şehitleri Tugayı'nın komutanıydı.







