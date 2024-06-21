İsrail, Filistinli sivillerin sığındığı çadırları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu El-Mevasi bölgesine top mermileriyle saldırı düzenledi. Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı belirtildi. Görgü tanıkları da İsrail tanklarının Mevasi bölgesindeki Filistin çadırlarını hedef aldığını ve çadırlarda yangınlar çıktığını aktardı.



Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasındaydı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ise daha önce İsrail'e Refah'a yönelik saldırılarını durdurması ve suçlarını araştırmak üzere BM görevlilerine Gazze'ye giriş izni vermesi talimatını vermişti. Ancak İsrail ordusu, bu kararlara rağmen saldırılarını sürdürüyor.