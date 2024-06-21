Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isimden CHP'li Meclis Üyesi'ne silahlı saldırı /21 Haziran 2024 23:53

MHP'li isimden CHP'li Meclis Üyesi'ne silahlı saldırı

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Halktv.com'un haberine göre CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Genç, şunları söyledi:

“Tedavi yoğun bakımda devam ediyor”

“Bu akşam Pınarbaşı’da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır’a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

'SENİ GİDİ TOPAL' ŞARKISIYLA DANS ETMİŞTİ

CHP’li Pınarbaşı Belediye Üyesi Şerafettin Bahadır, 31 Mart'ta yapılan ilk seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın “Topal” şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Şerafettin Bahadır’ın, ilçede 2 Haziran’da yenilenen belediye seçimi sonrası oynadığı “Topal” adlı oyun havası, eski başkan Memduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.
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