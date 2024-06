Mal sahipleri dikkat! Kiranın yüzde 20'sine her ay el koyacaklar

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisi (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergiye dönüşebilir. Bu kapsamda iktidarın hazırladığı vergi paketine göre, kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini (5’te 1’ini) vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Yeni düzenlemeyle örneğin evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek. Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15’ten başlayarak vergi alınıyor.



KAYNAKTAN KESİNTİ



Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi (stopaj) gibi kesintiye uğrayabilir. Bütün kira ödemeleri bankalar üzerinden yapılacak. Banka, faiz ve benzeri kazançlarda olduğu gibi ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 oranında stopaj kesebilir. Kalan tutarın ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına düşebileceği belirtildi. Bu yöntemle, normalde yüzde 15’ten başlayan kira vergisi yüzde 20’ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulamanın 2025’ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.

Ev sahipleri 40 milyar vergi ödeyecek



Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Bu da 200 milyar lira olması beklenen kira gelirinden ev sahiplerine kalacak tutarın 160 milyar lira olacağını gösteriyor. Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenleme ile 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir.