Samanyolu Haber /Gündem / Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz" /22 Haziran 2024 08:41

Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz"

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. CHP lideri Özel, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

SHABER3.COM

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır önce darp edildi sonra silahlı saldırıya uğradı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bahadır'a akşam saatlerinde kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu iddia edildi.

ÖZEL'DEN SALDIRIYA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı.

Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar.

Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık.

Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir.

NE OLMUŞTU?

Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edilmiş, ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulmuştu.

Yenilenen seçim sonrası CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy, MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy almıştı.

Şerafettin Bahadır'ın, seçim sonrası oynadığı "Topal" adı verilen oyun havası, Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:18:01