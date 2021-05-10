İsrail Gazze Şeridi’ni bombaladı: 3'ü çocuk 9 can kaybı!

İHA’da yer alan habere göre, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi.







Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun’a düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.





GAZZE’DEN KUDÜS’E ROKET ATILMIŞTI





İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı.





IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.





Kudüs’ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmişti.





Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.





HAMAS, İSRAİL’E ÜLTİMATOM VERMİŞTİ





Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.





Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.





Diğer yandan İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti. Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif’teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğünü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

















