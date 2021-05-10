Hak ihlali başvurusu 8 yılda yüzde 2 bin 910 arttı

Hak ihlallerinin son yıllarda arttığı Türkiye’de Anayasa Mahkemesine yapılan ‘’hak ihlali’’ başvuru sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Türkiye’nin 23 Eylül 2012 tarihinde başvuru yolunu açtığı hak ihlali başvuruları, son yıllarda ünlülerden siyasetçilere kadar herkesin bireysel başvuru yapabildiği bir mekanizmaya dönüştü. Bireysel başvuru hakkının tanındığı 2012 yılından itibaren, en yüksek hak ihlali başvurusunun yapıldığı yıl 2016 olarak kayıtlara geçti. Peki, Türkiye’de son 8 yılda kaç kişi hak ihlali başvurusunda bulundu?







Kronos'un haberine göre Türkiye’nin 23 Eylül 2012 tarihinde getirdiği bireysel hak ihlali başvuruları, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleniyor. 8 yıldır bu hakkın tanındığı Türkiye’de 2021 Mart ayına kadar toplam 308 bin 671 kişi hak ihlali başvurusunda bulundu. Türkiye’nin hak ihlali başvurusunu getirdiği yıl olan 2012’de Anayasa Mahkemesine bin 342 kişi başvuruda bulundu. Son yıllarda yapılan hak ihlali başvurularında yaşanan artış ise dikkat çekici seviyede.





BAŞVURU SAYILARI SON 8 YILDA 2 BİN 910 ORANINDA ARTTI





Türkiye’de 8 yılda toplam 308 bin 672 kişi Anayasa Mahkemesine ‘’hak ihlali’’ başvurusu yaparken, başvuru sayılarında son yıllarda gözle görülür bir yükseliş var. Bireysel başvuru yolunun önünün açıldığı 2012 yılında bin 342 kişi hak ihlali başvurusunda bulunurken, bu sayı 2020’de 40 bin 402’ye yükseldi. Türkiye’de 8 yılda başvuru sayılarında 8 yılda 2 bin 910 oranında artış yaşandı. 2012 yılında bin 342 kişi bireysel başvuru yaparken, bu sayı 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376 oldu. Anayasa Mahkemesine en yüksek başvurunun ulaştığı yıl ise 2016 oldu. Türkiye’de 80 bin 756 kişi Anayasa Mahkemesine hak ijhlali başvurusunda bulundu. Bu yılın ilk 3 ayında ise 13 bin 634 bireysel başvuru alındı.





ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURULARIN YÜZDE 86’SINI SONUÇLANDIRDI







Anayasa Mahkemesine 8 yılda yapılan toplam 308 bin 672 başvurunun yüzde 85.9’u sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruların 265 bin 300’ünü sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi, 43 bin 372 başvurunun da incelemesine devam ediyor. Yüksek Makemenin sonuçlandırdığı başvuruların 769’u için hakkın ihlal edilmediğine, bin 347’si için düşme, kapama gibi sebeplerle red verildi. Yapılan başvuruların 14 bin 204’ü en az bir hakkın ihlal edilmediğine, 12 bin 318’i için ise idari ret kararı verilirken, 236 bin 662 kişinin başvurusuna kabul edilemezlik kararı verildi.





Öte yandan, Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların yüzde 62.9’u adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle yapıldı. Bu alanda ikinci sırayı yüzde 19.3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada ise yüzde 4.2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı.