Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'deki Türk hastanesini vurdu /30 Ekim 2023 17:42

İsrail, Gazze'deki Türk hastanesini vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında “Türk Dostluk Hastanesi”nin vurulduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının Şerit'teki kanser hastalarına hizmet veren tek "Türk Dostluk Hastanesi"nde hasara yol açtığını duyurdu.

Hastanenin genel müdürü Sobhi Skaik tarafından yapılan ve bakanlığın Facebook'ta yayınladığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastanenin çevresini defalarca hedef aldığı belirtildi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Sobhi Skaik, "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek Türk Dostluk Hastanesi, çevresinin defalarca hedef alınması sonucu ağır hasar gördü. Saldırı nedeniyle kanser hastaları ve sağlık personeli panik halinde. İşgal, kanser hastalarının acı ve ıstıraplarını arttırmakla ve onları ilaçlardan ve yurtdışında tedavi için seyahat etmekten mahrum bırakmakla kalmadı, şimdi de hastane çevresini hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı" açıklamasında bulundu.

Skaik, "İşgalciler, Türk halkının Filistin halkına duyduğu sevginin bir parçasını temsil eden bu yapıyı tüm acımasızlığıyla yıkmak istiyor" dedi.

Türkiye'ye seslenen Skaik, "İsrail'in bu çılgınlığını durdurma ve Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarının bakımında önemli bir dönüşüm oluşturan hastanenin koruma" çağrısında bulundu.
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