NYT'den ilginç iddia: İsrail istihbaratı Hamas saldırısını tatbikat sandı

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' saldırısının nasıl mümkün olabildiği İsrail kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ABD basını İsrail'in iç istihbarat örgütü Şin Bet'in saldırı ilk başladığında bunun Hamas'ın bir tatbikatı olup olmadığına uzun süre karar veremediğini iddia etti.







The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Şin Bet Başkanı Ronen Bar, geniş çaplı saldırının başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahı yerel saatle 03.00 sıralarında gördüklerinin 'Hamas'ın tatbikatlarından biri olup olmadığı konusunda' bir yargıya varamadı. Şin Bet yetkileri, o sabah merkez ofislerinden Gazze Şeridi'ndeki Hamas eylemlerini takip ediyordu. Hamas'ın 'gece saatleri için alışılmışın dışında aktif olduğu' ifade edilen gece boyunca görülen Hamas eylemleri ise örgütün 'savaşa girme niyeti olmadığına' ikna olan İsrail iç istihbaratı Şin Bet tarafından başta 'yalnızca bir gece tatbikatı' olarak değerlendirildi.





'SALDIRI CİDDİYE ALINMADI, NETANYAHU UYANDIRILMADI'

İsrail istihbaratı, yaklaşık bir yıl önce bunu 'boşuna çaba' olarak değerlendirerek Hamas mensuplarının el telsizlerini dinlemeyi bırakmıştı. NYT'ye göre, İsrail böyle bir karar almış olmasaydı, o gece saldırı hazırlığına verecekleri yanıt da farklı olabilirdi.





Öte yandan, saatler ilerledikçe Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın 'küçük çaplı bir saldırı teşebbüsünde bulunabileceğini' değerlendirerek bu endişesini üst düzey generallerle görüşerek 'Tekila' ekibi olarak bilinen bir grup 'elit terörle mücadele gücünün' İsrail'in güney sınırında konuşlandırılması emrini verdi. Üç İsrailli savunma yetkilisinin paylaştığı bilgilere göre, saldırı başlayana kadar hiç kimse durumun Başbakan Benjamin Netanyahu'yu uyandıracak kadar ciddi olduğuna inanmadı.





İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI 24'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adında kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.





İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci hayatını kaybetti.