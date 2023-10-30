Samanyolu Haber /Dünya / Nazi selamı vermişti; AfD'nin Bavyera milletvekili gözaltına alındı /30 Ekim 2023 17:00

Nazi selamı vermişti; AfD'nin Bavyera milletvekili gözaltına alındı

Almanya'da sağcı AfD partisinden Bavyera eyaletinin meclisine seçilen 22 yaşındaki Halemba, halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 Ekim'de yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili seçilen Daniel Halemba gözaltına alındı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Würzburg savcılığı kaynakları, halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Halemba'nın bugün Stuttgart'ta gözaltına alındığını bildirdi. Hakim karşısına çıkarılacak Halemba'nın tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek. Halemba'nın parlamentonun açılış saati olan yerel saatle 15.00'e kadar dokunulmazlık hakkı bulunmadığı için gözaltı işleminin yapılabildiği öğrenildi.

KOMŞULAR NAZİ SELAMINDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ
Almanya basınına yansıyan haberlerde, Halemba'nın eski faşist Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) yasak olan sembollerini kullandığı iddia edilen "Prag'tan Würzburg'a Cermen Kardeşliği" adlı örgütün üyesi olmakla itham edildiği belirtildi.

Halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik'le suçlanan 22 yaşındaki Halemba, Bavyera parlamentosuna seçilen en genç siyasetçi olmuştu. Halemba'nın üyesi olduğu ifad edilen örgütün ofisi de eylül ayında polis tarafından basılmış, arama sırasında gamalı haç gibi yasaklı sembollerin olduğu materyaller bulunmuştu. Komşular da içeriden Nazi döneminde kullanılan "Sieg Heil" (Zaferi selamlayın) sloganını duyduklarından şikayet etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nazi selamı vermişti; AfD'nin Bavyera milletvekili gözaltına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:19