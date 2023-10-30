Nazi selamı vermişti; AfD'nin Bavyera milletvekili gözaltına alındı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 Ekim'de yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili seçilen Daniel Halemba gözaltına alındı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Würzburg savcılığı kaynakları, halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Halemba'nın bugün Stuttgart'ta gözaltına alındığını bildirdi. Hakim karşısına çıkarılacak Halemba'nın tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek. Halemba'nın parlamentonun açılış saati olan yerel saatle 15.00'e kadar dokunulmazlık hakkı bulunmadığı için gözaltı işleminin yapılabildiği öğrenildi.





KOMŞULAR NAZİ SELAMINDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Almanya basınına yansıyan haberlerde, Halemba'nın eski faşist Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) yasak olan sembollerini kullandığı iddia edilen "Prag'tan Würzburg'a Cermen Kardeşliği" adlı örgütün üyesi olmakla itham edildiği belirtildi.





Halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik'le suçlanan 22 yaşındaki Halemba, Bavyera parlamentosuna seçilen en genç siyasetçi olmuştu. Halemba'nın üyesi olduğu ifad edilen örgütün ofisi de eylül ayında polis tarafından basılmış, arama sırasında gamalı haç gibi yasaklı sembollerin olduğu materyaller bulunmuştu. Komşular da içeriden Nazi döneminde kullanılan "Sieg Heil" (Zaferi selamlayın) sloganını duyduklarından şikayet etmişti.