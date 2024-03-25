'İsrail, Gazze'ye giden gıda yardımlarına izin vermeyecek'

İsrail-Hamas savaşında ateşkes sağlanması çabaları kapsamında Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire’ye giden Guterres, İsrail'e karşı eleştirilerini yineleyerek, "Gazze halkının açlık ve dehşet içinde olduğunu" belirtti. Guterres, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılmasının önündeki engelleri sadece İsrail'in kaldırabileceğini söyledi.



BM Genel Sekreteri Guterres, “Açık konuşmam gerekirse; Hiçbir şey 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği menfur saldırıları ve İsrail'deki rehin alma eylemlerini haklı gösteremez. Bununla birlikte, Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasının da hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.



Guterres, Cumartesi günü Gazze'nin Mısır ile olan Refah sınır kapısını ziyaretinde de, Gazze'ye yardım gönderilmesinin engellenmesinin "ahlaki bir rezalet" olduğunu söylemişti.



BM Genel Sekreteri, “İşte bu sınırda her şeyin yürekler acısı ve kalpsizliğini görüyoruz. Kapının bir tarafında uzun bir yardım kamyonu kuyruğu, diğer tarafında ise açlığın uzun gölgesi var. Bu trajik olmaktan öte bir şey. Bu ahlaki bir rezalettir" diye konuşmuştu.



“Yardımları ulaştırmanın tek etkili yolu karayolu”



Guterres Pazar günkü açıklamasında da, Gazze’nin insani ihtiyaçlarını karşılamak için ağır malları teslim etmenin tek etkili ve verimli yolunun karayolu üzerinden olduğunu kaydetti.



Gazze’deki savaşın dünya genelindeki etkilerine dair uyarıda bulunan Guterres, “Filistinliler’in insanlık haysiyeti karşı günlük saldırılar, uluslararası toplum açısından güven krizi yaratıyor” ifadesini kullandı.



"İsrail BM'yi, UNRWA gıda konvoylarına artık izin vermeyeceği konusunda bilgilendirdi"



BM Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini de sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajda, İsrail’in BM’yi, UNRWA'ya ait gıda yardımı taşıyan konvoyların Gazze’nin kuzeyine geçmesine artık izin vermeyeceği yönünde bilgilendirdiğini duyurdu.



Lazzarini, “Bu çok korkunç ve insan ürünü olan açlık sırasında hayat kurtarıcı yardımların kasten engellenmesi anlamına geliyor” ifadesini kullandı.



Gazze ve bölgedeki Filistinli mültecilere yardım ve hizmetler sağlayan UNRWA, İsrail’in, kuruluşun bir düzine kadar çalışanını, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırılarına karışmakla suçlamasından bu yana kriz içinde.



Amerika'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, UNRWA'ya sağlanan yaklaşık 450 milyon dolar tutarındaki finansmanı (yıllık bütçesinin neredeyse yarısı) hızla askıya aldı. BM soruşturma başlattı ve UNRWA, bağışçıların desteğini geri kazanmak için dış denetimleri kabul etti.