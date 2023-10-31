“İsrail-Hamas çatışmaları Suriye’ye sıçrıyor”

Özel Temsilci Pedersen, İsrail ve işgal altında olan Filistin topraklarında yaşanan endişe verici gelişmelere işaret ederek, Suriye halkının da daha geniş alana yayılan bir gerilimin tırmanması ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Suriye’de gerilimin daha da tırmanabileceğine dikkat çeken Pedersen, ‘’Durum Suriye’de uzun süredir en tehlikeli seviyeye yükseldi. Suriye konusunda siyasi çözüm süreci ilerlemeli. Taraflar, Suriye’de yaşanan gerilimi derhal düşürmeli’’ dedi. Pedersen, İsrail'in Halep ve Şam havaalanlarını vurduğu haberleri ve ABD'nin Suriye topraklarında da dahil İran tarafından desteklendiğini iddia ettiği grupların kendi askeri güçlerine saldırılarına misilleme yapması gibi gelişmelere dikkat çekti.



Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi: "17 Ekim'den 30 Ekim'e kadar ABD ve koalisyon güçleri Irak'ta en az 14, Suriye'de dokuz ayrı kez saldırıya uğradı"



BM İnsani İşler ve Yardım Koordinasyon Dairesi Operasyon Direktörü Edem Wosornu da Güvenlik Konseyi üyelerine Suriye konusunda bilgi verdi. Wasornu, Suriye'nin kuzeyinde birçok bölgedeki çatışmalarda ciddi artış yaşandığını belirtti. Bu durumun, özellikle ülkenin kuzeybatısındaki insani yardım çalışanları ve operasyonlarını derinden etkilediğini ifade etti.

Wosornu, ‘’Ölenler arasında üç yardım görevlisi de vardı ve birçok kuruluş faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Çatışmalar, 40'tan fazla sağlık tesisi, 24 okul ve 20 kadar su sistemi dahil olmak üzere kritik hizmetlere ve altyapıya da zarar verdi. İdlib'deki ana elektrik santrali geçici olarak durduruldu. Bu ay itibariyle ‘’Suriye İnsani Müdahale Planı'nın’ yalnızca yüzde 30'dan daha az bir oranı finanse edildi. Ek finansman sağlanmazsa birçok insan zor kış aylarını atlatmak için ihtiyaç duydukları desteği alamayacak. Suriye halkı bundan korkuyor. Suriye'de kışların ne kadar sert geçebileceğini gördük. İnsani yardım akışını sürdürmek için acil finans desteğine ihtiyaç var’’ diye konuştu.



ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield da, Suriye ve İran tarafından desteklenen terör gruplarının, Suriye topraklarını İsrail'e karşı saldırılar planlamak için kullandığını belirterek, ‘’Bu terörist grupların planladıkları ve başlattıkları saldırılar, Gazze ‘deki çatışmaların daha da genişlemesi için bir tehdit oluşturuyor. Suriye rejimine, İran destekli milislerin topraklarındaki faaliyetlerini durdurması, silah ve savaşçı akışını engellemesi ve gerilimi tırmandıran eylemleri durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassili Nebenzia, İsrail’i sivil havalimanları da dahil Suriye'deki çeşitli bölgeleri vurmakla suçladı. Nebenzia, ABD'nin Suriye’deki saldırılarını da “gayri meşru eylemler” olarak niteledi.