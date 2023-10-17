Samanyolu Haber /Gündem / İsrail: Hamas saldırılarında üç Türk vatandaşı öldü /17 Ekim 2023 16:03

İsrail: Hamas saldırılarında üç Türk vatandaşı öldü

İsrail’in Ankara büyükelçiliği, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında üç Türk vatandaşının öldüğünü bildirdi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.


Çatışmalarda şu ana kadar ölen İsraillilerin sayısı 1300’ü, ölen Filistinlilerin sayısıysa 2700’ü aştı.

İsrail’in Ankara büyükelçiliği 11 Ekim’de yaptığı açıklamada bir Türk vatandaşının öldüğünü, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğunu bildirmişti.

Büyükelçilik bugün yaptığı açıklamada yabancılara ilişkin ölü ve kayıp bilgisini güncelledi. Buna göre üç Türk vatandaşı Hamas saldırılarında hayatını kaybetti.


Büyükelçiliğin açıklamasına göre 17 Ekim itibarıyla saldırılarda ölen ve kayıp yabancıların dökümü şöyle:


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