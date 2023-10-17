İsrail: Hamas saldırılarında üç Türk vatandaşı öldü





Çatışmalarda şu ana kadar ölen İsraillilerin sayısı 1300’ü, ölen Filistinlilerin sayısıysa 2700’ü aştı.





İsrail’in Ankara büyükelçiliği 11 Ekim’de yaptığı açıklamada bir Türk vatandaşının öldüğünü, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğunu bildirmişti.





Büyükelçilik bugün yaptığı açıklamada yabancılara ilişkin ölü ve kayıp bilgisini güncelledi. Buna göre üç Türk vatandaşı Hamas saldırılarında hayatını kaybetti.









Büyükelçiliğin açıklamasına göre 17 Ekim itibarıyla saldırılarda ölen ve kayıp yabancıların dökümü şöyle:







