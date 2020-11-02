Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Katar dahil beş İslam ülkesiyle daha normalleşecek /02 Kasım 2020 11:00

İsrail, Katar dahil beş İslam ülkesiyle daha normalleşecek

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra Suudi Arabistan ve Katar’ın da aralarında bulunduğu 5 Arap ve İslam ülkesiyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmak için müzakereleri yoğunlaştıracaklarını söyledi.

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Bakan Cohen, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diğer Arap ülkeleriyle de normalleşme için girişimlerin devam ettiğini belirten Cohen, “ABD’deki başkanlık seçimlerinden sonra Suudi Arabistan, Umman, Katar, Nijer ve Fas ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılması için müzakereleri yoğunlaştıracağız” ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.
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