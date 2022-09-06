Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, o gazeteciyi öldürdüğünü kabul etti /06 Eylül 2022 10:02

İsrail, o gazeteciyi öldürdüğünü kabul etti

İsrail ordusu, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşiyle ölmüş olmasının "yüksek ihtimal" olduğunu kabul etti.

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DW'nin haberine göre, İsrail ordusu, 11 Mayıs 2022 tarihinde Batı Şeria'da düzenlediği operasyon sırasında hayatını kaybeden gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Soruşturma raporunda Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşi sonucunda hayatını kaybetmiş olmasının "yüksek ihtimal" olduğu kaydedildi.

Raporda "Sayın Ebu Akile'nin, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin silahlı Filistinli kişiler olduğu teşhis edilen şüphelilere açılan ateşi sonucunda kazara vurulmuş olması yüksek ihtimal" denildi.

İsrail ordusundan üst düzey bir subay da "Vardığımız sonuç, hangi ateşin onu öldürdüğünü kesin surette kesinleştirmenin mümkün olmadığı ancak onun bir gazeteci olduğunu teşhis edemeyen bir İsrail askerinin hatalı atışıyla vurulmuş olması daha yüksek ihtimal" dedi.

Ne olmuştu?

11 Mayıs 2022 günü sabah saatlerinde İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin sığınmacı kampına yaptığı operasyonu haberleştirmek için bölgede olan Şirin Ebu Akile, burada açılan ateş sırasında başına isabet eden bir mermiyle hayatını kaybetmişti.

Ebu Akile'nin öldüğü sırada üzerinde "Press (Basın)" yazan kurşun geçirmez bir yelek olduğu ve kask taşıdığı belirtiliyor.

51 yaşındaki deneyimli gazeteci, Al Jazeera'nın Arapça servisi için 2000 yılından bu yana Filistin bölgelerinde muhabirlik yapıyordu.

Operasyonda Kudüs merkezli Al Quds gazetesine bağlı çalışan Ali Samudi de yaralanmıştı.

Al Jazeera olaydan İsrail'i sorumlu tutmuş ve "İsrail işgal güçleri uluslararası hukuku ve normları ihlal ederek  Al Jazeera'nın Filistin'deki muhabirini soğukkanlılıkla öldürmüştür" açıklamasını yapmıştı. Açıklamada İsrail askerlerinin gazeteciyi "kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü" belirtilmişti.
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