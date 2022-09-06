OPEC+ petrol üretimini azaltma kararı aldı

Petrol üreticileri, Ekim ayında üretimde günde 100 bin varillik kesintiye gidecek. Bu miktar, küresel petrol talebinin binde birine denk düşüyor. OPEC+ ayrıca OPEC lideri Suudi Arabistan'ın fiyatlardaki çalkantının direnç göstermesi durumunda her an olağanüstü toplantı talebinde bulunması konusu üzerinde de anlaştı.



OPEC+ kararı, OPEC'in petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmayı dikkatle izlediği bu dönemde mevcut durumu korumayı amaçlıyor.



Araştırma ve danışmanlık firması Energy Aspects'den Matthew Holland, "OPEC+ zayıf likidite, Çin'de yeniden uygulanmaya başlanan kapanma önlemleri, Amerika-İran arasındaki olası anlaşmaya ilişkin belirsizlik ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulama çabaları gibi etkenlerin körüklediği fiyat çalkantılarına temkinli yaklaşıyor" dedi.



Suudi Arabistan, geçen ay, petrol fiyatlarındaki aşırı fiyat dalgalanmaları nedeniyle üretimde olası bir kesintiye gidilebileceğinin sinyalini vermişti.



Brent petrolün fiyatı, Haziran ayında eriştiği varil başına 120 dolarlık seviyeden, Batılı ülkelerdeki ekonomik yavaşlama ve resesyon korkuları üzerine varil başına 95 dolara düştü.



Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, bugünkü açıklamasında, OPEC+ petrol üretiminin daha zayıf küresel ekonomik büyüme beklentilerinin bir yansıması olduğunu kaydetti.



Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov da ülkesinin bu yıl petrol üretimini büyük olasılıkla yüzde 2 oranında azaltacağını söyledi.



Ekonomi araştırmaları firması Capital Economics'den emtia uzmanı Caroline Bain, "OPEC+ hedeflerinin çok altında üretim yapıyor. Angola ve Nijerya'nın pandemi öncesi üretim seviyesine geri dönmesinin mümkün olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda OPEC+ üretimindeki azalma, değişecek gibi görünmüyor" dedi.



Petrol fiyatlarının düşmesine neden olan bir başka etken de İran'ın küresel güçlerle 2015 yılına ait nükleer anlaşmayı canlandırması ve ham petrol piyasalarına geri dönmesi durumunda petrol arzının çoğalacağı olasılığı.



Ancak 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılmasına ilişkin görüşmelerin önünde yeni bir engel oluştu. Beyaz Saray, geçtiğimiz Cuma günü, İran'ın anlaşmanın canlandırılması için Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) soruşturmalarının kapatılması şeklindeki şartını geri çevirdi.



Anlaşmanın yeniden canlanması üzerine yaptırımların gevşetilmesi durumunda İran'ın küresel petrol arzına günde 1 milyon varil katkıda bulunması sözkonusu. Bu miktar, küresel talebin yüzde 1'ine denk geliyor. İran Petrol Bakanı, küresel enerji piyasasının İran petrolüyle birlikte arzı arttırması gerektiğini dile getirdi.