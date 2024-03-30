İsrail pasaportlu kişiye silah temin eden üç kişi tutuklandı

Filistinli bir bilim insanı, 2018 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurularak öldürülmüş, Hamas, cinayetin İsrail'in Mossad istihbarat servisi tarafından işlendiğini belirtmişti.



Emniyet Genel Müfettişi Razarudin Hüseyin, düzenlediği basın toplantısında, içinde altı tabanca ve 200 mermi bulunan bir çantayla yakalanan kişinin 12 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na sahte bir Fransız pasaportuyla geldiğini söyledi.



Şüphelinin, İsrail pasaportunu polis sorgusunda teslim ettiğini belirten Razarudin, kimliği açıklanmayan bu kişinin silahları Malezya'ya geldikten sonra sipariş ettiği ve ödemeyi de kripto para ile yaptığını aktardı.



Malezya ve İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.



Singapur'daki İsrail Büyükelçiliği de basının yorum talebini yanıtsız bıraktı.



Keza İsrail medyası, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın konudan haberdar olduğunu ancak Shalom Avitan isimli İsrail vatandaşıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını aktardı.



Malezyalı yetkililer, polisin, şahsın İsrail istihbarat teşkilatının üyesi olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu belirtti.



Ancak şüphelinin, sorgusunda yetkililere, "bir aile anlaşmazlığı nedeniyle başka bir İsrail vatandaşını hedef almak için Malezya'ya girdiğini" iddia ettiği kaydedildi.



"Başka bir gündem olabileceği şüphesiyle bu ifadeye güvenmiyoruz" diyen Razarudin, şahsın Malezya'da kaldığı süre boyunca peş peşe otel değiştirdiğini aktardı.



Emniyet Müfettiği Razarudin, yaptığı açıklamada, aralarında evli bir çiftin de bulunduğu üç Malezyalının cuma günü tutuklandığını ve İsrailli şüpheliye silah temin ettikleri ve şoförlük yaptıkları şüphesiyle yedi gün gözaltında tutulduklarını söyledi.



Ayrıca çifte ait bir arabada da bir tabanca ele geçirildiğini söyledi.



Şüphelinin tutuklanmasının ardından Malezya Kralı, Başbakan Enver İbrahim ve diğer üst düzey yetkililer için güvenlik artırılarak yetkililer alarma geçirildi.



Halkının çoğunluğu Müslüman bir ülke olan Malezya, Filistin meselesinin ateşli destekçisi ve İsrail'in Gazze savaşındaki eylemlerini eleştiriyor.



Malezya hükümeti, aralık ayında, İsrail'in "Gazze katliamına" tepki olarak İsrail gemilerine Malezya limanlarına yanaşma yasağı getirmişti.



BM Mülteci Ajansı'na göre Malezya'da yaklaşık 600 Filistinli mülteci yaşıyor.