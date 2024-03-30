F-16 Ukrayna'nın hava savunmasında konuşlandırılacak

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA







Kuleba, F-16 pilotlarının eğitimlerinin iyi gittiğini ve pilotların yanı sıra mühendisler ve teknik personelin de eğitim aldığını belirtti. Bakan, aynı zamanda Ukrayna'nın Sovyet tipi uçaklardan Batı tipi uçaklara geçiş yapmasıyla birlikte, eğitimden lojistiğe ve hava muharebesi stratejisine kadar birçok alanda ciddi değişikliklerin gerektiğini vurguladı.





Bu savaş uçaklarının yer hedeflerine saldırabilmesi için Fransa'nın yardımıyla AASM-250 Hammer gibi yüksek hassasiyetli mühimmatlarla donatılması planlanıyor. Fransız uzmanlar, bu mühimmatları Sovyet tipi MIG-29 savaş uçaklarına entegre etmek için çalışıyorlar. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hava saldırılarını artırmak için kullanabileceği bir potansiyel sağlayabilir.





Ocak 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya 2024 yılı sonuna kadar ayda 50 KAB oranında bu tür hassas silahlardan birkaç yüz adet sağlayacağını duyurdu. Fransız uzmanlar bunları zaten Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hizmet veren Sovyet MIG-29 savaş uçaklarında kullanılmak üzere uyarladılar. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu AASM-250 Çekiç modüllerini kullanarak gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin ilk bilgiler Mart ayı başlarında Avdiivka yönünden geldi.





Ancak, F-16 uçaklarının işletilmesi uygun altyapı gerektirir ve bir çatışma durumunda Ukrayna'nın bunu sağlaması zor olabilir. Bu nedenle, bu savaş uçaklarının Romanya ve Polonya gibi NATO ülkelerinde tam hizmet verebilmesi ve daha sonra Ukrayna'ya daha yakın konumlardaki havaalanlarına geçiş yapabilmesi üzerinde duruluyor.





Bu bğlamda ABD ve NATO, Batı Ukrayna üzerindeki sınır hava sahasını korumak için hava savunma yeteneklerini hazırlıyor. Uzmanlar,NATO'nun havaalanlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının üslenmesi için yer sağlaması halinde çatışmaların NATO ile küresel bir çatışmaya dönüşebileceğine dikkat çekiyor.





Öte yandan Pentagon, 27 Mart'ta yaptığı açıklama, NATO'nun ittifak ülkelerinin topraklarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilen F-16 savaş uçaklarını kullanma ve bunların korumasını organize etme planlarınını dolaylı yönden teyit etti. "Polonya'yı tehdit edebilecek Rus füze saldırılarına" karşı koruma niyetini açıkladı.





Rusya'nın, Ukrayna semalarında konuşlanacak olan bu savaş uçaklarını tehdit olarak gördüğüne dair açıklamaları, bölgede gerilimi artırabilir. Bu durum, NATO'nun Ukrayna'ya hava savunma şemsiyesi sağlama planlarını ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlama çabalarını daha da önemli hale getiriyor.





Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilen F-16 savaş uçaklarını imha etme ihtimalinden bahsetmişti.