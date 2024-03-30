Kremlin iki üst düzey yöneticiyi yolsuzluktan görevden aldı.

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Kommersant tarafından verilen habere göre, Federal Gümrük Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yelena Yagodkina, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Moskova’da gözaltına alındı ve kullandığı ofisinde arama yapıldı. Aramaya neden olan soruşturma, 2011’den 2019’a kadar olan dönemde gümrük vergilerinin hesaplanmasını konu alyor.







Yelena Yagodkina, bu dönemde Federal Gümrük Teşkilatı’nın gümrük gelirleri ve tarife düzenlemesine bakan ana departmanında çalışmıştı.





Rostom’un üst düzey yöneticisi rüşvet suçlamasıyla tutuklandı





Aynı bunun gibi, Rusya federal nükleer enerji kurumu Rosatom’un devlet inşaat denetimi ve sermaye yatırımları müdürü Gennadiy Saharov, büyük miktarda rüşvet almaktan tutuklandı.





Vedomosti gazetesinde yer alan habere göre Moskova’daki Basmanniy Mahkemesi’nde görülen duruşmada yargıç, Saharov’un 6 Mayıs’a kadar tutuklu yargılanmasına karar verdi.





Soruşturmaya göre Saharov, Rosatom’da Sermaye Yatırımları, devlet inşaat denetimi ve devlet uzmanlığı direktörü olarak görev yaptığı sırada, büyük ölçekli bir rüşvet aldı