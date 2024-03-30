Romanya’nın ünlü simaları ‘Diyalog ve Barış’ iftarında buluştu

ADVU BAŞKANI ÖZ: “GÜLEN’İN FİKİRLERİNDEN İLHAM ALIYORUZ”





GECEDE DİYALOG VE BARIŞ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU





Evrensel Değerler ve Diyalog Derneği (ADVU) ile Lumina Eğitim Kurumları’nın ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğinde Romanya’nın eğitim, kültür, sanat, din, spor, siyaset ve iş dünyasındaki 200 seçkin ismi buluştu.Marriott otelde gerçekleştirilen iftar yemeğindeki dostluk ve kardeşlik iklimi diyalog ödülleri ile renklendi.Gecede konuşan Lumina Eğitim Kurumları Başkanı Fatih Gürsoy ve Diyalog ve Evrensel Değerler Derneği Başkanı Mustafa Öz, iftar gecesi ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Dünyanın dört bir tarafında yaşanan olumsuzluklara karşın ADVU ve Lumina olarak bir arada yaşama kültürüne destek vermeye devam edeceklerini belirten Öz, “Derneğimizin kuruluş felsefesinde yer alan fikirlerinden ilham aldığımız Sayın Fethullah Gülen’in dediği gibi diyor ve herkesi kucaklamaya, farklılıklarımızı korumaya, evrensel değerlerin ortak paydasında buluşmaya, dünyaya barış ve dayanışma mesajları vermeye devam ediyoruz. Herkese barış ve hoşgörünün hakim olduğu, insanların evrensel insani değerler etrafında birleştiği, barış dolu bir dünya diliyorum” dedi.Etkinlik, Ramazan’ın ve orucun önem ve anlamının anlatıldığı sunum, sema gösterisi, Hizmet değerlerinin anlatıldığı video ve canlı müzik ekibinin sunduğu konserle devam etti.İftar programı akademi, din, kültür ve eğitim alanında 5 seçkin isme ‘Diyalog ve Barış’ ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.