İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası İsrail polisinin, cemaate ses bombası ve plastik mermiyle saldırdı.
Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail-Hamas ateşkesini kutladı. Filistinlilerin daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istediği aktarıldı.
İsrail polisinin ise ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştığı belirtildi.
Saldırı nedeniyle yaralananlar hakkında Filistin Kızılayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.