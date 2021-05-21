Soylu'ya soru: Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.







Özel, bu siyasetçinin kim olduğunun açıklanmasını, bu bilginin neden saklandığı sorusunun yanıtlanmasını talep etti.





“Bakan biliyor ancak adım atmıyor'

Özel, Soylu'nun 20 Mayıs günü TRT Haber'de katıldığı programda, organize suç örgütü üyesi Sedat Peker'i kastederek,“Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” sözlerini anımsatarak, “İçişleri Bakanı'nın bir siyasetçinin bir organize suç örgütü üyesiyle mali ilişkisini biliyor olması ancak bu konuda işlem yapmamayı tercih etmesi bir hukuk devleti görüntüsü olamaz. Türkiye'de siyasetçi ile mafya arasındaki ilişkilerin varsa üzerine gidilmesi bir siyasi ilke olması gerekirken, burada bu ilişkiyi bir bakanın bildiği ancak adım atmadığı anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.





Özel şu soruları yöneltti;





Sedat Peker’in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi kimdir? Bu siyasetçinin kim olduğu bilgisi neden saklanmaktadır?

Sedat Peker’in bir siyasetçiye 10 bin dolar gönderdiği bilgisine ne zaman ulaşılmıştır? Bu bilgiye hangi yöntemle ulaşılmıştır? Bu bilgiye ulaşıldıktan sonra neden harekete geçilmemiştir?

Organize suç örgütleriyle siyasetçiler arasında, Bakanlığınızca tespit edilen ilişki bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, hangi siyasetçiler ile hangi organize suç örgütleri arasında bir ilişki bulunmaktadır? Bu ilişkinin boyutu nedir?