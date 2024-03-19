İsrail Refah'a saldırı başlattı









Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine yönelik ani ve izinsiz hava saldırıları başlattığını açıkladı. Uluslararası toplumun uyarılarına rağmen gerçekleşen bu saldırılar, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.





ULUSLARARASI ÇAĞRILARA RAĞMEN SALDIRI

İsrail'in, uluslararası tepkileri göz ardı ederek, duyuru yapmadan ve izin almadan saldırıyı gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı ifade edildi.





DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiği belirtildi. Bu durum, saldırıların zamanlaması hakkında soru işaretleri oluşturuyor.





NETANYAHU'NUN ASKERİ OPERASYON ONAYI





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyuruldu. Bu açıklama, İsrail'in saldırılarının planlı olduğunu gösteriyor.





Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaşananların ardından uluslararası toplumu harekete geçmeye ve İsrail'in eylemlerini kınamaya çağırıyor.







