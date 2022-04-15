"İsrail Şam’a saldırı düzenledi"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini belirtti. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini belirtti.





Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, “14 Nisan saat 23.03 ilâ 23.10 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye’nin Şam bölgesindeki hedeflere iki güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye hava savunma güçleri, Suriye ordusunun sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminden bir füzeyi yok etti” diye açıkladı.





Hava saldırısında bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini, olayda ölen veya yaralananların olmadığını söyledi.







