Karamollaoğlu'ndan yeni ittifak açıklaması

Saadet Partisi (SAADET) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk Televizyonu'nda Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.“Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum” sözleriyle ilgili yeniden açıklama yapan Karamollaoğlu, “Bazı benzer yaklaşımlar, iddialar var dendiği için ben de elbette üçüncü bir ittifak bu ittifakın içinde olabilir. Yoksa bu ittifak bozulacak, farklı bir yapıya kavuşacak, öyle bir lafım olmadı. Altılı masa aslında Türkiye'de muhalefetin ciddi bir adımı sayılmalıdır” diye konuştu.İktidarın ittifakları zayıflatma çabasına girdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Kendisinin karşısındaki ittifaklar öne çıkacak diye şartları değiştirdi. Kendi bileceği iş. Bu demokrasi ve dürüst davranışla izah edilecek konu değil” ifadelerini kullandı.Mevcut ittifakların içinde ittifaklar olabileceğini belirten Karamollaoğlu, “Bu noktada ittifakla problemi bozmadan dışarıda üçüncü ittifaklar oluşabilir. Çünkü baraj meselesini değiştirdi. Evet ortada baraj var ama eskisi gibi değil. Ben ittifakların içinde de ittifak kurulabileceğini, bu birlikteliği bozmadan başka ittifakların da olabileceğini ifade ettim” dedi.“Altılı masanın içinde zaten bir ittifak var” diyen Karamollaoğlu, “İYİ Parti ile Demokrat Parti, Sayın Gültekin Uysal oradan seçildi. Benzer oluşumların olabileceğine atıfta bulunmak, bu masanın bozulacağı manasına kesinlikle gelmez. Altılı masa ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir mana ifade ediyor” şeklinde konuştu.