İsrail'de 1.5 milyon çocuğa antikor testi yapılacak

İsrail'de okulların açılması öncesinde üç-12 yaş arasındaki yaklaşık 1.5 milyon çocuğa korona virüsü için tarama testi yapılacağı açıklandı. Antikor testleri ile hangi çocukların korona virüsüne bağışıklık geliştirdiği tespit edilecek; antikor seviyesi yüksek çıkan çocuklardan pozitif bir kişi ile teması olsa da karantinaya girmesi istenmeyecek.





Okulların Delta varyantı kaynaklı yeni bir salgın dalgası nedeniyle kapanmamasına çalışan İsrail hükümeti, 12 yaş üzerindeki çocukları aşılama kararı almıştı. 12 yaş altındaki aşılanmamış çocuklara da tarama testi yapılması sayesinde eğitim yılının kesintisiz sürmesi hedefleniyor.