Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de 1.5 milyon çocuğa antikor testi yapılacak /22 Ağustos 2021 19:12

İsrail'de 1.5 milyon çocuğa antikor testi yapılacak

İsrail hükümeti, okulların yeni bir Covid dalgası nedeniyle kapanmaması için kolları sıvadı. 3-12 yaş arasındaki 1.5 milyon aşısız çocuk antikor testi ile taranacak.

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İsrail'de okulların açılması öncesinde üç-12 yaş arasındaki yaklaşık 1.5 milyon çocuğa korona virüsü için tarama testi yapılacağı açıklandı. Antikor testleri ile hangi çocukların korona virüsüne bağışıklık geliştirdiği tespit edilecek; antikor seviyesi yüksek çıkan çocuklardan pozitif bir kişi ile teması olsa da karantinaya girmesi istenmeyecek.

Okulların Delta varyantı kaynaklı yeni bir salgın dalgası nedeniyle kapanmamasına çalışan İsrail hükümeti, 12 yaş üzerindeki çocukları aşılama kararı almıştı. 12 yaş altındaki aşılanmamış çocuklara da tarama testi yapılması sayesinde eğitim yılının kesintisiz sürmesi hedefleniyor.
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