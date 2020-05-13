Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı /13 Mayıs 2020 00:34

İsrail'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İsrail'in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım son yıllarda alt seviyede yürütülen ikili ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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İsrail devleti resmi Twitter hesabından paylaşılan bir ileti, Türkiye ve İsrail’in diplomatik ilişkilerinde ‘değişim rüzgârları mı esiyor’ sorusunu akıllara getirdi…

Cumhuriyet'ten M. Birol Güger'in haberine göre 7 Mayıs'ta, İsrail devleti resmi Twitter hesabından paylaşılan bir iletide, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Bağlarımızın gelecekte daha da güçlenmesini umuyoruz. Bütün Türk takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz” mesajı yer aldı.




Türkiye, İsrail’de Geçici Maslahatgüzar seviyesinde temsil edilmekte.

BİLDİRİYİ İMZALAMADI

İsrail, 12 Mayıs’ta kamuoyuna açıklanan; Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin imza koyduğu Türkiye karşıtı bildiriyi imzalamadı.

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yaptıkları ortak anlaşma çerçevesinde Doğu Akdeniz’de enerji arama ve petrol boru hattı inşası faaliyetleri yürütüyor.
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