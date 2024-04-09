İsrail'den ihracat kısıtlaması ilk tepki: Türkiye ekonomisine zarar verecek tedbirler alınacak

Türkiye'nin İsrail'le ihracatı 54 ürün grubunda kısıtlama kararına ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'tan geldi. Katz, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor.

İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımızdan isteyeceğiz.

Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak





Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşın 185. gününde; Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlık, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını ve İsrail derhal ateşkes ilan edene kadar uygulamanın yürürlükte kalacağını açıkladı.