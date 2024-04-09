Mehmet Şimşek savunmada: Niye emekliye vermedik?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi. Ayrıca, 'içeriye' dönük kemer sıkma projelerini anlattı.







Gazete Pencere'den Nuray Babacan Şimşek'in MYK toplantısındaki konuşmasını köşe yazısında aktardı. Yazının ilgili bölümü şöyle:





"Memura çok iyi zam verdik ama karşılığı olmadı"

Edindiğimiz bilgiye göre, bu toplantılarda Şimşek maaş artışları ve emeklilerle ilgili neden düzenleme yapılmadığıyla ilgili soruların muhatabı oldu. Verdiği yanıtlar ilginç:

“Seçim sonuçlarında sadece ekonomi etkili değil. Örneğin memura çok iyi zam verdik ama karşılığı olmadı. Ankara örneği ortada. Memur şehri 1,5 milyon memur var ama Mansur Yavaş yüzde 60 oyla kazandı…”

Saptaması haksız değil. AKP’nin ilçeler dahil tüm şehirdeki oy toplamı bir milyon 48…









Niye emekliye vermedik?

Diğer bir saptaması ise emeklilere yönelik düzenlemeyle ilgili. Bakan Şimşek’in MYK üyeleri, emekliler için neden gerekli adımların atılamadığı sorulduğunda, “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” dediği iddia ediliyor.





Planını anlattı

O nedenle artık Şimşek’in mazereti kalmadı. Özellikle kamu maliyesi açısından uygulayacağı politikalar konusunda önünde engel yok. Bakalım, bakanlıklar, bürokrasi en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bu tasarruf önlemlerini uygulatabilecek mi?





Kemer sıkma zamanı

Konuya, Şimşek’in parti yönetimine aktardığı ekonomi planıyla devam edelim:

“Kamuda tasarruf konusundan taviz vermeyeceğiz. Bugünden itibaren bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum, bakanlık ve belediyeler, bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Sadece fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışındakiler bekleyecek.





Alımlara kontrol

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. ‘Öncelikle ellerindeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Toplantılar, seminer ve konferansları her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde yapacak. Zorunlu yurt dışındaki organizasyonlara da personel sınırı olacak…”