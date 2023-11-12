Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Lübnan'a ağır tehdit: "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da..." /12 Kasım 2023 10:30

İsrail'den Lübnan'a ağır tehdit: "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da..."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildiklerini belirterek "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum" dedi.

SHABER3.COM

Gallant, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum" diye konuştu.

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

“NASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ”
Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük" değerlendirmesini yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den Lübnan'a ağır tehdit: "Gazze'de yaptığımızı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:06