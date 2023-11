Amerika’yı karıştıran rüşvet soruşturmasında AKP'li Hilmi Türkmen detayı

FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu. Başkan Adams aleyhine henüz herhangi bir suçlama yapılmasa da seçim kampanyasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cihazlarına el konulduğu belirtildi. Belediye Başkanı Adams’ın 2021’deki seçim kampanyası sırasında Türk hükümetiyle iş birliği yapıp yapmadığı soruşturuluyor. İddianamede, Adams'ın kampanyasının para karşılığında Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği belirtiliyor.







EN YAKINLARINDAN BİRİ ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN

Halktv.com'un özel haberine göre çok sık Türkiye’ye geldiğini de söyleyen Adams’ın en yakın olduğu isimlerden biri ise Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen. Türkmen, geçtiğimiz sene Hanım Sultanlar Sergisi öncesinde Üsküdar’ın kardeş şehri, Brooklyn eski başkanı ve şu anki New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de eşlik etti.





Eric Adams New York’ta bir araya geldikleri görüşmede Üsküdar’da devam edecek bir çalışma toplantısı yaptılar. Engelliler, gençler ve çevresel konuları konuşan iki belediye başkanı, potansiyel işbirlikleri için fikir alışverişinde bulundu.





BAŞKONSOLOS İŞ BİRLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Başkonsolos Reyhan Özgür, Hilmi Türkmen’in New York Belediye Başkanı Eric Adams’la görüşmesinin büyük önem arz ettiğine değinerek, ‘’Üsküdar Belediyesi’nin New York belediyesi ile yaptığı işbirliği çok kıymetli. Türkiye’nin imajı ve uluslararası bağlantıları için çok değerli. Başkan Eric Adams’ın, ‘Ekipler ayarlayalım, Türkiye’de çalışmalara devam edelim, ortak işler yapalım, Amerika’da yapılan güzel işleri Türkiye’ye taşıyalım’ demesi hepimiz için çok kıymetli. Ayrıca Adams’ın Üsküdar’da yapılan işlere övgü dolu sözlerle sosyal medyada paylaşması bir Türk olarak bizleri de hayli gururlandırdı, mutlu etti. Amerika’da, New York’ta yapılan bu tür güzel işler çok kıymetli. Bu nedenle Üsküdar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum’ dedi.





BELDİYE MECLİS KARARI OLMADAN GEZİ YAPILMIŞ



CHP’li avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediyesi’nin New York ziyaretinin Belediye Meclisi’nden izin alınmadan yapıldığını belirtirken, “New York'ta Üsküdar Belediyesinin yolsuzluğu konuşulmakta. Üsküdar Belediye Başkanının New York Belediyesi ile nasıl bir işbirliği var, nasıl bir iş birliği olabilir? Devletin dış ilişkiler temsilcileri yapılanları biliyor ama Üsküdar Belediye Meclis üyelerinin ve hatta kimsenin haberi yok. Dış ziyaret için bir izin meclisten alınmamış, resmi bir protokol yok, işbirliği yapılması için alınan bir karar yok. ABD'de olay söz konusu olmasa bu konu duyulmayacak. Bu konunun üstüne bir vatandaş ve bir hukukçu olarak gideceğim. Konunun takipçisiyiz” dedi