Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Lübnan'a 'saldırı' tehdidi /25 Ocak 2024 19:19

İsrail'den Lübnan'a 'saldırı' tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, Batı Kudüs'te İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Görüşmede İtalya'nın İsrail'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Katz, Roma hükümetinden hem İtalya hem Avrupa'da Hamas'a destek verenlere karşı çalışmalarını sürdürmesini talep etti.

İtalyan Bakan Tajani'yi İsrail'in "gerçek dostu" şeklinde niteleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Tajani'den, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Beyrut ile çalışmasını talep ettim. Hizbullah'ın çekilmemesi durumunda ise Lübnan devleti ağır bir darbe alır."

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için ortak insani girişimleri artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Orta Doğu'da barışın tek çözüm yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu ve bu seçeneğe destek verdiklerini aktaran Tajani, ayrıca Gazze'den 100 çocuğu İtalya'da tedavi etmeye hazır olduklarını kaydetti.

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