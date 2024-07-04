Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den son 30 yılın en büyük arazi gaspı /04 Temmuz 2024 08:36

İsrail'den son 30 yılın en büyük arazi gaspı

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi inşalarına devam eden İsrail, Ürdün Vadisi'nde 12 bin 700 dönüm araziye el koydu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da on yıllardır en kapsamlı arazi gaspına onay verdi. Çarşamba günü yayımlanan bir belge, Ürdün Rift Vadisi bölgesindeki 12 bin 700 dönümden fazla bir alanın, Haziran ayında Batı Şeria'daki sivil işlerden sorumlu makam tarafından "devlet arazisi" ilan edildiğini ortaya koydu.

Bölgedeki yasa dışı yerleşimcilere karşı mücadele veren İsrailli "Peace Now" örgütüne göre bu, 1993 Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirilen en büyük kamusal arazi gaspı.

Kendi de işgal altındaki Batı Şeria'da bir yerleşim biriminde yaşayan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen Mart ayında yine bölgede 8 bin dönümlük araziye el konulduğunu açıklamıştı.

Berlin'den tepki

İsrail'in son 30 yıldır görülen en büyük arazi gaspına, Berlin'den tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "İki devletli çözümün önünde engel teşkil eden tüm adımlardan kaçınılması gerektiğini" vurguladı. Bu çerçevede uygun bir devletin de "hayata geçirilebilir" olması gerektiğini kaydeden sözcü, bu tür adımların ise bu amaca hizmet etmediğini savundu.

İki devletli çözüm, İsrail ile barış içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletini öngörüuyor. İsrail 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria'yı işgal etmişti. 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması ile Filistinlilere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde özerk yönetim verilmişti.

İsrail, 2005 yılında Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesine ve uluslararası protestolara rağmen, geçtiğimiz on yıllar boyunca Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak sınıflandırdığı düzinelerce yerleşim yeri inşa etti. Bugün Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon Filistinlinin yanı sıra 490 bin'den fazla İsrailli de yaşıyor.
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