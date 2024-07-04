Ümit Özdağ’ın CHP ziyareti sürpriz değilmiş: İşte masaya yatırılacak konular

Türkiye, Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğuna istismarının ardından sığınmacı meselesine kilitlendi. İnfiale neden olan olayın ardından sokaklarda gerginlik tırmandı, siyasetçiler arasında da Suriyeli göçmenlere ilişkin politikalarla ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.





Gerçek Gündem’e konuşan ve “Bu ziyaret planlanırken Kayseri’deki olaylar yaşanmamıştı” diyen kurmaylar, “Randevu geçen haftadan planlanmıştı. Sadece CHP ile değil diğer partilerle de görüşmelerimiz olacak” dedi.





“Peki masaya hangi konular gelecek?” diye sorduğumuz kaynağımız, “Sığınmacı konusu şüphesiz gelecek. Ekonomi çok önemli bir başlık ve tabii ki Anayasa… Bu konular konuşulacak. Ancak görüşme öncesi genel başkanımızla bizlerle bir değerlendirme yapacak” ifadelerini kullandı.





Tehlikeli gerilim devam ederken özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik sert söylemleri ile dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret edecek.Bu görüşmenin Kayseri’de yaşanan olayların hemen ardından olması dikkat çekerken Özdağ’ın kurmayları, ziyaret randevusunun geçen haftadan alındığını belirtti.“DEM Parti’sine de ziyarete gidecek misiniz?” diye sorduğumuz önemli isim, “Hayır. Üç partiye gitmeyeceğiz. DEM, AKP ve MHP ile görüşmeyeceğiz. Diğer partilerle temaslarımız olacak” diye konuştu.Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’nde geçen pazar günü meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir kız çocuğu yine Suriye uyruklu bir sığınmacının istismarına maruz kalmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Soruşturmanın ardından şüpheli tutuklanmış ancak istismar kentte infiale neden olmuştu. ‘Suriyeli göçmenler’ tartışması siyaset arenasında da yeniden alevlenmişti.Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’deki olayların ardından Türkiye genelinde bazı kentlerde gerçekleşen Suriyelilere yönelik eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.