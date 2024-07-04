Çift maaşlı bürokratlara yenileri eklendi: İşte o isimler...

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında kamuda birden fazla pozisyonda görev alan bürokratların sayısı daha da arttı. Bazı bürokratların kamuda dört farklı pozisyonda yer alması dikkati çekti.





Kamuda birden fazla görevde bulunan ve "Çoklu görevleri" nedeniyle çifter maaş alan bürokratlar, AKP iktidarlarında olağan hale geldi.Farklı yerlerden maaş alan bürokratlar ve eski siyasetçilere yönelik soru önergeleri ise "Ticari sır" denilerek geri çevrildi. Muhalefetin, “Saray çevresinde mutlu azınlık oluştu” eleştirilerine kulak tıkayan iktidar, hemen her yeni atama ile kamudaki çift maaşlı isimlerin sayısını daha da artırdı.Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ataması gerçekleştirilen bazı isimler ve kamudaki görevleri şöyle sıralandı:Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Yürütme Kurulu’na resmi ataması yapılan Karaveli, 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla TENMAK Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Karaveli aynı zamanda 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla TEDAŞ’ın yönetiminde de yer alıyor.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Gür, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar Ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda da oturuyor.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Günal, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.2 Temmuz tarihli atama kararı ile SGK Yönetim Kurulu’na atanan Yılmazer, Hazine Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da çalışıyor.Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 Temmuz’da atamaları gerçekleştirilen İlker Ilgın ve Taha Arvas’ın kamudaki diğer görevleri ise şöyle kaydedildi:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı, TKİ Yönetim Kurulu Üyesi, TPIC Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Denetim Kurulu Üyesi.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.