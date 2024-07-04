Erdoğan'a ret: Kremlin imkansız diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında dün Kazakistan’ın başkenti Astana'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk yapmayı teklif ettiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin'e, Rusya ve Ukrayna arasında iki tarafın da kabul edeceği bir barışın mümkün olduğunu söyleyerek arabuluculuk yapabileceklerini bildirdi.



Bu açıklamayla ilgili Kremlin'den net bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan'ın arabuluculuk yapıp yapmayacağıyla ilgili basından gelen soruya, "Hayır, bu imkansız" yanıtını verdi.



Rus Tass haber ajansı, Kremlin'in itirazının gerekçeleriyle ilgili ayrıntı vermedi.



Türkiye, Şubat 2022'de başlayan savaş sonrasında Rusya ve Ukrayna arasında bir yıl kadar yürürlükte kalan tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasında arabuluculuk görevi üstlenmişti.



İki ülke arasında Türkiye'de barış görüşmeleri de düzenlenmiş, ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.