Kulis: Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedeni belli oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınmasının perde arkasını anlattı.



31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin ikinci parti konumuna gerilemesinin ardından gündeme gelen Kabine değişikliği iddiaları iki bakanın görevden alınmasıyla gerçekleşti. Geçen haftalarda kulislere Sağlık Bakanı Koca’nın istifa ettiği ve eşyalarını topladığı iddiaları yansımış, 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alınmıştı. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevden alınmasının 'sağlık sorunları' nedeniyle olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın neden görevden alındığı ise merak uyandırmıştı.



Halk TV programcısı İsmail Saymaz, Gündem Özel programında Koca'nın görevden alınmasının perde arkasını açıkladı. Saymaz, Koca'nın yakın çevresi ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki farklı gerekçe ile görevden alındığını öğrendiğini belirtirken, ayrılığın AK Parti içerisinde yaşanan rant hesaplaşmasına dayandığını belirtti. Saymaz, şöyle anlattı:



"Fahrettin Koca'nın yakınlarının bana anlattığı bir neden şu. Biri zaten şehir hastaneleri için müteahhitlere aktarılan paranın kamuda kaldığı ve yatırımların Sağlık Bakanlığı bütçesi ile yapıldığı. Bu durumun hükümet üzerinde etki sahibi müteahhitleri rahatsız ettiğini söylüyorlar.



İkinci sebep ise, Koca döneminde mülakat ile adam alınmaması. Söyleniyor ki, herkes KPSS puanı neyse onunla geldi ve dolayısıyla teşkilatlar içeriye adam sokamadı. Bunun sıfır düzeyinde olduğuna ben inanmıyorum.



Sağlık Bakanlığı, Menzil cemaatinin kalesi olarak biliniyor. Fahrettin Bey'i de çivi çiviyi söker diye getirdiler. Menzil'in ancak bu dilinden anlar, çivi çiviyi söker diyerek getirdiler. Şimdi eğer bu bilgi doğru olsaydı, İstanbul İl Sağlık Müdürü aile torpili ile Sağlık Bakanı olmazdı. Demek ki orada bulunmasının arka planında bunun bir etkisi vardı.



Sonuç olarak Koca'nın etrafındaki isimler, gitme nedenleri arasında mülakat yolu ile partiden adamların içeriye alınmasına engel olunmasını gösteriyorlar. Bu AKP'nin en önemli hastalıklarından ikisi.



Birincisi adam kayırmacılık, mülakat yoluyla KPSS'nin arkasından dolanıp ne kadar iş bilmez yandaş varsa kamuya doldurmak. Kendisine göre bunun önüne geçilmiş. İkincisi ise, zaten AKP üç temel rant alanı üzerinde yükseliyor. Biri inşaat, biri enerji diğeri de maden. AKP'yi ayakta tutan en önemli kalemlerden biri inşaat ve deniliyor ki müteahhitleri buradan içeri sokmamış.



Fahrettin Koca gidiş konuşmasında bunlardan birinin altını çizdi ve vedalaşıp uğurladılar.”