Sinan Ateş cinayeti davasında 4. gün: Ayşe Ateş ilk kez 'azmettiriciler' diyerek 2 isim verdi

Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre Sinan Ateş cinayeti davasının 4. duruşması başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal duruşmayı bugün takip eden siyasetçiler arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bugün duruşmayı takip etmesi bekleniyor.



22 tutuklu sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların ifadeleri tamamlanmış, sanık avukatlarının ifadesine geçilmişti. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından müştekilerin ve avukatlarının savunmalarında geçilecek.



Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in duruşmada konuşması ve cinayete dair ‘üst kademeden’ olduklarını belirttiği bazı isimlerin adlarını açıklaması bekleniyor.



Öte yandan dün duruşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Saniye Ateş'in de sağlık durumunun iyi olması halinde hakim karşısında olacağı biliniyor. 09.20 DOĞUKAN ÇEP İZLEYİCİLERİ TEHDİT ETTİ



Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturmakta olan izleyicilere tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da kendisine mahkemeye üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu duruma kayıt altına aldı.

09.35. ÖZGÜR ÖZEL DURUŞMADA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı takip etmek üzere mahkeme salonuna geldi. Özel'e CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eşlik etti. Özel, Ayşe Ateş'in yanına oturdu. 10.35 SANİYE ATEŞ'İN BEYANI ALINDI



“18 aydır öldüm öldüm dirildim ben yaşayan bir ölüydüm ama burada 22 kez daha öldüm” diyerek sözlerine başlayan Saniye Ateş “Sanki herkes masum benim oğlum kendini vurmuş. Oğlum geldi bana dedi ki anne benim kalemimi kırdılar bana suikast düzenleyecekler. Bir gün beni ziyaret etti çelik yelekle. Belki korular dedim ama korumadılar. Benim oğlum 12 yıl İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını yaptı. İsmet Ataman bizzat benim evime geldi. Ana babam duymasın dedi. Babası dayanamadı öldü ben ne kadar dayanırım bilmiyorum. Cezaevinde olanların çocukları yüzüne hasretmiş benim torunlarım yüzlerini hiç görmeyecek” dedi. 4 İSİM VERDİ



Mersin’deki Çağrı Ünel olayından sonra bir telefon geldi. Ölen çocuğun abisi aradı benim oğlumu tehdit etti. Oğlum, “Bana değil abileri Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter’e Semih Yalçın‘a soracaksın. Senin kardeşinin kanı benim elimde değil” dedi. 'BAHÇELİ’YE HİÇ ULAŞAMADI'



Dedim ki oğlum git Devlet Bahçeli’ye söyle defalarca ona ulaşmaya çalıştı. Hiç ulaşamadı ona.

Benim oğlumu öldürmek için mi Ülkü Ocakları başkanı yaptılar. O plaka (34 AT plakasını kast ediyor.) benim oğlumun döneminde alındı. O araca kimse binemiyordu o zaman Devlet Bahçeli’den izinsiz bir çay içilmiyordu. Benim oğlumun katilini çıkarsınlar ben de bu davadan vazgeçeyim Devletin üstünde devlet mi bunlar.



Benim torunlarım akşam yatarken kapıları kapatıyor ki bir şey olmasın diye. İnsan öldürmek bu kadar basit mi o zaman ben de kısasa kısas isterim madem ki bu kadar basit.



“Benim oğlumu defalarca takip ettiler. Yurtdışına gitti Olcay Kılavuz’un samimi olduğu bir hanımla görüştü. Dönüşte benim oğluma pusu kurdular. Hala benim kapıma gelebiliyorlar. Bizi öldürmekle mi korkutacaklar ben zaten ölüyüm. Bugünü ben 18 ay bekledim benim yavrumun katilleri çıksın diye. Niye insanlar bu kadar zalim oldu? Ankara’nın göbeğinde kime gözdağı veriyorlar? Biz zengin bir aile değiliz. Benim çocuğumu ne zorlu şartlarda yetişirdim. Ben onların vicdanına bırakıyorum.”



Saniye Ateş’in sözlerinin ardından Ayşe ateş araya girerek, “Olmayan vicdana bir şey bırakılmaz” dedi. 'ÇOCUĞUM ZALİMLERE YEM OLDU'



Saniye Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Daha ne kadar Sinan öldürülecek? Bir tanesi diyor ki para. Benim oğlu eve gelen bir kutu lokumu eve sokmayı dışarıda dağıtır geliyordu. Ben çocuğuma bir lokma haram yedirmedim. Çocuğum zalimlere yem oldu.



Gelinim çelik yelekle, korumayla geziyor. Niye? Eşini savunduğu için bu devletin üstünde devlet mi var ben kime gideyim? Ben Türk’üm, Müslümanım ,ülkücüyüm, vatanseverim ama bunların inandığı ülkücülükten değilim ben. Bunlar maşa kimler yönlendirdiyse bunları onlar ortaya çıkacak. 10.40 ANNE ATEŞ YİNE FENALAŞTI



Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, fenalaştı. Anne Ateş'in baygınlık geçirdiği öğrenilirken Ayşe Ateş de mahkeme salonundaki sanıklara "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

11.15 AYŞE ATEŞ O İSİMLERİ VERDİ



Mahkemede beyanda bulunan Ayşe Ateş, "Sinan bu tehditler başladığında bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın eşimi öldürtmek için Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a görev vermişler. Bu işin azmettiricisi rahmetli eşimin bana söylediği Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dır.

12.00 AYŞE ATEŞ'İN TÜM SAVUNMASI '3 GÜNDÜR BURADA TİYATRO OYNUYORSUNUZ'



Ayşe Ateş’in savunmasının tamamı:



Bugüne kadar anlattığınız kumpası senaryoyu dinledik. Şimdi de mahkeme biraz gerçekleri dinlesin. 3 gündür karşımızda bilirkişi raporunu alıp işlerine gelen kısımları alıp işlerine gelmeyeni eleştirip savunmalar yaptılar. Kamera kaydı açık olmasına rağmen Sinan’ı Selman vurdu dediler. Kimin vurdurduğu çok net emri verenlerin kim olduğu çok net olmasına rağmen onun kardeşine akrabasına suç attılar. Kamera kaydında kiralık katil Eray Özyağcı geliyor silahı Sinan’ın üst kısmına doğrultuyor ve Sinan yere düşüyor. Hareket etmiyor. Sinan bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor. Hiçbir tepki veremiyor. İnsanların aklıyla alay etmeyin. Selman arabasına giderken silahını çekiyor. O esnada zaten Eray Özyağcı, Sinan’ı vurmuş gitmiş. Yeter be yeter! 3 gündür burada tiyatro oynuyorsunuz. Devletin namusuna leke sürüyorsunuz. Kimsiniz siz kimsiniz?



Mahkeme başkanı Ayşe Ateş’e “Onlara hitaben değil bize hitaben konuşun” uyarısında bulundu. 'BU OLAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN MERSİN OLAYIDIR'



Ateş sözlerine şöyle devam etti:



“Rahmetli eşim bana sağlığında Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürtmek için kapı kapı geziyorlarmış ifadelerini defalarca bana söylemişti. Bu süreçte Sinan görevi bıraktıktan sonra Orhun Haber ve bot hesaplarda tehditler başladı. Orhun Haber’de ihanet ateşi yazısıyla tehdit ettiler. Bu sitenin sahibi de MHP yöneticisi Kerim Ender Ejder. Bir Ülkü Ocakları başkanının emri olmadan kimse bir şey yapmaz benim eşim de başkanlık yaptı. İftira kampanyası başlatıldı ve eşimin katliyle sonuçlandı Sinan’a tehditler artmışken arkadaşları da tehditlere maruz kaldı. Bu olayın fitilini ateşleyen Mersin olayıdır. Mersin olayından sonra tehditler iyice arttı. 'BEN SADECE ÜLKÜ OCAKLARI’NA SIZAN SUÇ ÇETESİNİ HEDEF ALIYORUM'



Akşam bir telefon görüşmesi oldu Çağrı Ünel ile. Çağrı Ünel biz senin yanındayız diyerek telefonunu kapattı. Ertesi gün arkasından haince 11 kişi Çağrı Ünel’e Mersin'de saldırdılar Ahmet Yıldırım’ın talimatıyla. Ünel de kendini korumaya çalışırken refleksle bir ateş etti ve Emrullah Kaplan isimli bir şahsı vurdu. O çocuğun katili de Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve olayda payı olanlardır. Ben sadece Ülkü Ocakları’na sızan suç çetesini hedef alıyorum. Ünel bir ceza aldı ve şu an cezaevinde. Bu dosya ile bizim dosyamızın birleştirilmesi gerekiyor. 'CUMHURBAŞKANIMIZ 'KIZIM KOCANIN KATİLLERİ YAKALANACAK’ DEDİ'



Sinan’a dedim ki bunların gözü dönmüş bu işleri bırak gidelim. Sinan ‘ben yanlış bir şey yapmadım, devletim beni korur’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanına da bunu ilettim. Beni öldürürlerse bundan en çok devletimiz zarar görür dedim. Sayın cumhurbaşkanımız 'kızım kocanın katilleri yakalanacak, gereği neyse yapılacak' dedi. Ben sayın cumhurbaşkanının sözüne güveniyorum. Bu 3 günde şunu gördüm sayın cumhurbaşkanının iradesine karşı bile meydan okuyan bir suç örgütü var. Ben F...'cüysem, Sinan F...'cüyse elinizde bir belge varsa lütfen savcılığa şikayet edin. Sinan para çalmış, saatler varmış. (saatleri göstererek) Bu saatlerle ev araba alınırmış. Bu saatleri kim istiyorsa gelsin alsın ben kendisine hediye ediyorum alınıyorsa ev araba alsın bunlarla. 'YAPMAZSAM BANA DA CEZA KESERLER'



Sinan’a Ülkü Ocakları mensupları tarafından Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla tehditler devam etti. Benim eşim de genel başkanlık yaptı süreç nasıl işler çok iyi biliyorum.



Sinan Ateş birilerini, gazetecileri dövdürdü dediniz. Evet Sinan Ateş birilerini dövdürdü. O zaman Sinan’ı karşıma aldım dedim ki bunlar sana yakışmıyor yapma bu işleri yapacaksan ocak başkanı olma. ‘Ayşe ben MHP genel merkezinden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler” dedi. 'DEVLET BAHÇELİ’YE 18 AYDIR SORUYORUM YANIT ALAMIYORUM'



Eşim bir anda Bahçeli tarağından görevden alındı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Devlet Bahçeli’ye 18 aydır soruyorum yanıt alamıyorum bildiği ne varsa anlatsın. Biz bekledik bekledik ama umudumuzu kaybettik. Bugün buradaki tablodan ben görüyorum ki bazıları tahliye olacak ve biz elimiz böğrümüzde kalacağız. 'AZMETTİRİCİLER İZZET ULVİ YÖNTER VE SEMİH YALÇIN’DIR'



Ben ne kadar korksam da korkmasam da şunu gördüm bana yapacaklarını yapacaklar. Ölürsem benle mezara gitmesin herkes bilsin. Sinan bu tehditler başladığında bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın Sinan’ı öldürtmek için Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz’a görev vermişler. Bu işin azmettiricileri rahmetli eşimin bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dır. Çantacılar torbacılar burada oturmuş asil failler dışarıda. Devlet bana neden koruma verdi. Demek ki asıl failler dışarıda ki devlet bana koruma veriyor.



Bu devlet kimsenin babasının malı değil. Burası muz cumhuriyeti değil devletin adil yüzüyle hepiniz yüzleşeceksiniz. İŞTE AYŞE ATEŞ’İN MAHKEMEDEN TALEPLERİ



Söylediğim ekstra bilgilerin ifademe eklenmesini istiyorum.

Ayrılan 17 kişilik dosyanın dosyamızla birleştirilmesini istiyorum.

İsmini verdiğim kişilerin sorgulanmasını ve dosyaya dahil edilmesini, eksik ifadelerin hızlı bir şekilde dosyaya ekletilmesini istiyorum.

Bu iki dosya birleştirildikten sonra dosyanın yeniden yazılmasını ve adil yargılanma istiyorum.



12.03 'MHP'YE DE ÜLKÜ OCAKLARI'NA DA İFTİRA ATMAM'



Ayşe Ateş’in ardından Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş’in beyanına geçildi.



Selma Ateş “4 gün boyunca sanıklar beni görmek için bana bakıyordu o nedenle şu anda ayakta savunmamı vermek istiyorum ki sanıklar beni rahat rahat görsün” diyerek savunmasını ayakta yaptı.



Ateş’in beyanı şu şekilde:



Sizin savunmanıza göre Sinan kendi kendini öldürdü. Bir kiralık katil tuttu ve kendisini öldürttü. Kardeşim öldükten sonra ne benim ne ailemin yaşaması önemli değil önemli olan adaletin yaşaması. Bizim çocuklarımızın yaşadığını sizin çocuklarınız da yaşıyor. Benim çocuklarım bu mahkemeye gelip dayılarının nasıl katledildiğini dinlemek zorunda kaldı.



Hepsi Sinan Ateş’i tanımadığını söyledi. Ben anlatayım size. Ateş burada kenar mahallede büyüdü. Sadece babamızın bir evi vardı. Buradaki tutukluların bir kısmı da kenar mahallede büyümüştür. Biz kardeşimizi okutmak için biz ömrümüzü adadık. Kenar bir mahalleden Doç. Dr. çıktı ve Ülkü Ocakları başkanı oldu. Benim babam annem dedem ülkücü. Biz ülkücü olarak doğduk mecburen. Bunu biz seçmedik. Ben bu camianın içinde büyüdüm. Ortaokuldan itibaren biz Ülkü Ocakları’nda görev aldık. Bundan da gurur duyuyorum. Ben MHP’ye de Ülkü Ocakları’na da iftira atmam. 'BAHÇELİ KARDEŞİME SÖYLEDİĞİ SÖZÜ AÇIKLASIN'



Devlet Bey kendisi aradı. 'Sinan gelir misin?' dedi, böyle Ülkü Ocakları başkanı oldu. Tanımıyoruz diyenlerin arayarak abi abi dediklerini de biliyorum. Bir gün Devlet Bey Sinan’ı aradı. 'Oğlum seninle konuşmam gerekiyor' dedi. Sinan’a orada bir söz söyledi. Bunu da Devlet Bey açıklasın. Ben o sözün ne olduğunu biliyorum. Sonrasında Sinan istifa etti. İstifa eden de tek kişidir bu görevden. 'BİR ŞEY YAPMAZLAR EN FAZLA BİRKAÇ TOKAT ATARLAR'



Sinan onun hakkında algılar yapıldıktan sonra İsmet Büyükataman’la konuşacağım dedi. İsmet Büyükataman’ın vekilliği döneminde biz ailecek yoğun çalıştık. Kardeşim Murat Çelik’e telefon açıyor, görüşüyor sen ne anlatacaksan İsmet abine anlat diyor. İsmet Büyükataman’ı arıyor, Ataman “bir şey yapmazlar en fazla birkaç tokat atarlar” diyor.



Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ve Olcay Kılavuz’un Sinan’ın göreve gelmesiyle bir karın ağrıları vardı.



Ahmet Yiğit Yıldırım, Tolgahan Demirbaş’ı Haluk Türk’ün çiftliğine gönderiyor ve “Sinan’ın yanında durma Sinan’ın kalemini kırdılar” diyor. Haluk da ben Sinan’ın yanındayım o benim kardeşim diyor.



Sinan, ocak başkanlığını bıraktığı tarihten itibaren sürekli tehdit alıyor. Makedonya’ya gidip döndükten sonra uçakta Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bir tanıdığı var. Ahmet yiğit Yıldırım’ı arıyor ve ‘Sinan uçakta’ diyor. Sinan’ın yanı kalabalık olduğu için çıkışta pusu atamıyorlar. Sonrasında tehditler devam ediyor." 12.05 ARA VERİLDİ



Duruşmaya saat 13.05'e kadar verildi.