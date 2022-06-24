Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den İran'a Türkiye üzerinden mesaj: 'Nasıl cevap verileceğini biliyorlar...' /24 Haziran 2022 13:53

İsrail'den İran'a Türkiye üzerinden mesaj: 'Nasıl cevap verileceğini biliyorlar...'

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde; Türkiye ile İsrail güvenlik örgütlerinin, İran'ın İsraillilere yönelik saldırılarını engelleme konusunda yaptıkları işbirliğini övdü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Haziran'da, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Ankara'da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre Yapid, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın İstanbul'daki İsrail vatandaşlarını yönelik kaçırma veya öldürme planlarını engellemede Türkiye ile yapılan işbirliğini övdü.

Ankara'daki görüşmeler sonrasında Lapid, İran'ın, Türkiye'deki İsrailli turistlere zarar vermeye yönelik girişimleri karşısında Ankara'nın "İranlılara nasıl cevap vereceğini bildiğini" vurguladı.

Times of Israel'de yer alan bir haberde, Lapid'in Ankara'da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile "İran'ın iddia edilen saldırı planlarını" görüşmek için bir araya geldiği bildirildi.

Lapid, görüşmede İsrail-Filistin meselesine değinmese de Çavuşoğlu, görüşmelerinde İsrail-Filistin meselesinin gündeme geldiğini belirterek, "Beklentilerimizi ve hassasiyetlerimizi dile getirdik, İsrail tarafı bunların hepsini çok iyi biliyor" dedi. 

Çavuşoğlu sözlerine, "İki devletli çözüm ve barış sürecine zarar verecek adımlardan kaçınmak gerek'' diyerek devam etti.
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