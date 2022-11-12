Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'e büyükelçi atandı /12 Kasım 2022 10:19

İsrail'e büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, İsrail'e 4 yılın ardından büyükelçi atandığı duyuruldu.

Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Kararnamede, "İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atanmıştır" denildi.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?
Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin’de doğdu. TED Ankara Koleji’nde okuduktan sonra 1982 yılında  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çeşitli dış görevlerde bulunduktan sonra Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi oldu. 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürlüğüne getirildi. 17 Ocak 2017 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
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